Еще один нардеп от ОПЗЖ слагает мандат

Нардеп Игорь Абрамович, избранный от запрещенной партии ОПЗЖ, написал заявление о сложении мандата. Об этом сообщил﻿ глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Сегодня (6 февраля – ред.) написал заявление о сложении мандата Игорь Абрамович" , - написал Арахамия.

Глава фракции СН напомнил, что именно выход Абрамовича из рядов фракции ОПЗЖ в первый день полномасштабного вторжения России заложил начало для ее дальнейшего развала в украинском парламенте.

Арахамия призвал других депутатов от запрещенной ОПЗЖ последовать этому примеру и также сложить мандаты.

Абрамович в 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (номер 14 в списке партии) и был членом одноименной фракции в ВР.

По данным движения Честно, с 24 февраля по 1 июня 2022 года нардеп пропустил все заседания Рады по которым есть данные. В августе 2022 года Украинская правда сообщала, что народный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ Игорь Абрамович живет на Лазурном берегу во Франции.

Ранее Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народных депутатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача, Рената Кузьмина (утратили гражданство Украины) и Андрея Аксенова (по собственному заявлению)