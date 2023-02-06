ГУР: РФ нужно 2 месяца, чтобы собрать новые военные формирования

России понадобится примерно два месяца, чтобы собрать новые военные формирования – наступать могут на трех направлениях. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"Если говорить об укомплектовании вражеских войск, то России понадобится примерно два месяца, чтобы собрать военные формирования, и любой российский успех на поле боя будет зависеть от того, насколько хорошо россияне будут оснащены и подготовлены.

Мы определили, что наступления войск РФ могут быть в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье. При этом на Херсонщине и в Крыму войска РФ будут вести оборону" , - утверждает Скибицкий.

В разведке добавляют, что следят за мероприятиями, которые может проводить или проводит 12-е Главное управление министерства обороны РФ, отвечающее за подготовку и доставку ядерных зарядов к оружию.