В Норвегии планируют выделить пакет помощи Украине на 6 млрд евро
В правительстве Норвегии представили пакет помощи Украине в размере более 6 млрд евро, сообщает Деловая столица.
Об этом заявили премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и министр финансов Тригве Слагсволд Ведум со ссылкой на телекомпанию NRK.
Отмечается, что пакет помощи включает средства на реконструкцию и вооружение для Украины.
"Мы предлагаем выделять Украине 15 миллиардов норвежских крон (1,37 млрд долларов) ежегодно в течение пяти лет. Это 75 миллиардов (6,88 млрд долларов). Существует предложение, что в этом году 50% будут направлены на оборону Украины, то есть на военную помощь, а 50% — на гражданскую помощь", — говорит премьер-министр Йонас Гар Стере.
Премьер добавил, что он надеется достичь соглашения о пакете помощи до 24 февраля – годовщины полномасштабного вторжения России на территорию Украины.