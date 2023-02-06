NYT: Второй год войны РФ против Украины будет еще страшнее

С приближением первой годовщины российского полномасштабного вторжения в Украину и ожесточенного украинского ответа на него при поддержке коалиции Запада во главе с США один вопрос требует немедленного ответа. Как так случилось, что 23 февраля 2022 г. фактически никто в Америке не говорил, что вступление в опосредствованную войну с Россией, чтобы не позволить ей поглотить Украину, не входит в американские национальные интересы? При этом большинство американцев не могли найти на карте украинское государство даже с 10-й попытки. Однако почти через год опросы указывают, что большинство американцев до сих пор твердо стоят на стороне Украины и поддерживают передачу оружия и другой помощи, даже несмотря на риск начала прямого конфликта с Россией Владимира Путина. Об этом в статье для New York Times пишет американский журналист и трехкратный лауреат Пулитцеровской премии Томас Фридман, сообщает Зеркало недели.

Он называет такое положение вещей головокружительным изменением общественного мнения в США. Наверняка это частично объясняется тем, что на территории Украины нет американских войск. Поэтому создается впечатление, будто все, чем рискуют американцы пока – это оружие и деньги. А все последствия войны упали на плечи украинцев. Но Фридман отмечает, что есть и другое объяснение, которое большинство американцев, возможно, не могут сформулировать и с которым согласятся неохотно. Глубоко в душе они знают, что современный мир возник благодаря американской силе.

«Это не означает, что мы всегда использовали нашу силу мудро или что мы добились успеха без союзников. Но в той мере, в какой мы использовали свою силу мудро и совместно с союзниками, мы построили и защитили либеральный мировой порядок после 1945 года, который сильно отвечал нашим интересам – экономически и геополитически» , – пишет Фридман.

Это порядок, в котором автократические большие государства наподобие нацистской Германии, Японской империи или современных России и Китая не могут просто поглотить своих соседей. Это порядок, в котором больше демократий, чем когда-либо, смогли процветать. А свободные рынки и открытая торговля достали больше людей из бедности, чем когда-либо в истории мира. Он не идеален. Но в мире, где идеал никогда не в меню, этот порядок дал почти 80 лет без войн между большими государствами, способными дестабилизировать всех.

Фридман убежден, что сохранение этого либерального порядка – это основная логика, по которой США и страны НАТО начали помогать Киеву отбросить путинское вторжение в Украину в духе: «Выходит за меня замуж или я тебя убью». И это первая бойня в Европе со времен Второй мировой войны.

«А теперь о плохих новостях. В течение первого года войны Америке и ее союзникам было относительно легко. Они могли отправлять оружие, помощь и разведывательные данные, а также вводить санкции против Москвы, а украинцы делали остальную работу, истощая армию Путина и вытесняя его войска обратно на восток Украины. Не думаю, что второй год будет таким же легким» , – считает американский журналист.

Он считает очевидным, что российский автократ решил удвоить ставки, мобилизовав за последние месяцы до 500 тысяч дополнительных солдат, чтобы начать наступление на первую годовщину войны. В войне масса имеет значение, даже если она состоит из множества наемников, осужденных преступников и плохо тренированных призывников.

«Путин фактически говорит Байдену: я не могу позволить себе поражение в войне и я заплачу любую цену и понесу любое бремя, чтобы позаботиться, что смогу уйти с куском Украины, чтобы оправдать свои потери. А ты, Джо? Твои европейские друзья? Вы готовы заплатить любую цену и понести любое бремя, чтобы сохранить свой «либеральный порядок»? Становится страшно. И поскольку мы почти поколение провели без войн больших держав, многие забыли, что сделало эту долгую эру мира между такими государствами возможной» , - говорится в статье.

Фридман напоминает, что в 1999 году в своей книге «Лексус и оливковое дерево» писал, что эра мира началась благодаря большому взрыву глобальной торговли, коммерции и связей между крупными игроками. Однако в этой же книге американский журналист подчеркивал, что «скрытая рука рынка никогда бы не сработала без скрытого кулака. McDonald's не смогли бы работать без McDonnell Douglas, компании-производителя F-15». Кто-то должен защищать порядок и требовать соблюдения правил.

«Это делали США. И я убежден, что такая их роль будет испытана как никогда со времен Карибского кризиса 1962 года. Мы до сих пор готовы к этому?» , – пишет Фридман.

Он также указывает еще на одну книгу, которая может помочь оценить нынешние вызовы в более широком историческом контексте. Речь идет о «Призраке на пире: Америка и крах мирового порядка, 1900-1941», которую написал историк Института Брукингса Роберт Каган. В своем труде он утверждает, что, несмотря на все изоляционистские повороты, американцы на самом деле на протяжении последнего столетия поддерживали использование силы США для формирования либерального мирового порядка, направившего мир в сторону открытых политических систем и открытых рынков.

Фридман пишет, что позвонил по телефону Кагану, чтобы спросить, почему он считает войну в Украине естественным продолжением столетней линии в американской внешней политике, о которой он пишет. Ответ историка "одних успокоит, а других встревожит, но важно провести эту дискуссию перед началом второго года этой войны".

«В своей книге я цитирую обращение Франклина Рузвельта «О положении страны» за 1939 год. В те времена, когда американская безопасность не была никоим образом под угрозой – Гитлер еще не вторгся в Польшу, а падение Франции считалось немыслимым – Рузвельт настаивал, что «у людей бывают времена, когда им нужно готовиться защищать не только свои дома, но и принципы веры и человечества, на которых построены их церкви, их правительства и на которых основана сама цивилизация». В двух мировых войнах и Холодной войне американцы действовали не в режиме немедленной самообороны, а чтобы защитить либеральный мир от вызовов со стороны милитаристских авторитарных правительств. Именно это они делают сегодня в Украине» , – пояснил Каган.

Но почему поддержка Украины в войне не только отвечает американским стратегическим интересам, но и ценностям?

«Американцам трудно соединить противоположные интерпретации их интересов: такую, которая сосредоточена на безопасности родины, и основанную на защите либерального мира вдали от американских берегов. Первый вариант отвечает желанию американцев, чтобы их оставили в покое, а также избежать цены, ответственности и морального бремени применения силы за границей. Второй отражает их встревоженность как либеральных людей из-за возможности превратиться в то, что Рузвельт назвал «одиноким островом» в море милитаристских диктатур. Колебание между этими двумя точками зрения привело к повторяющимся ударам в американской внешней политике за последний век» , – сказал американский историк.

Каган добавил, что теоретики международных отношений «учили нас рассматривать «интересы» и «ценности» в отдельности, с мыслтю о том, что для всех народов «интересы» – то есть материальные вопросы вроде безопасности и экономического благополучия – обязательно имеют преимущество над ценностями. Но правда в том, что народы ведут себя не так. Россия после Холодной войны пользовалась большей безопасностью на западных границах, чем в любой период истории, даже несмотря на расширение НАТО. Однако Путин все равно оказался готов сделать Россию менее защищенной, чтобы удовлетворить традиционные российские амбиции большого государства, которые больше связаны с идентичностью, чем с безопасностью». Это же касается лидера Китая Си Цзиньпина, когда речь идет о контроле над Тайванем.

Фридман отмечает, что все большее количество республиканцев, по крайней мере, в Палате представителей и эфире Fox News, не согласны с этим аргументом. А президент-демократ и его Сенат – наоборот. Почему?

«Американские внешнеполитические прения никогда не касались исключительно внешней политики. "Изоляционисты" в 1930-х годах были в основном республиканцами. Их самым большим страхом, или, по крайней мере, так они говорили, было то, что Рузвельт вел страну к коммунизму. Поэтому в международных отношениях они были склонны больше симпатизировать фашистским режимам, чем либеральным демократиям. Они хорошо относились к Муссолини, выступали против помощи испанским республиканцам против фашистского режима Франко, поддерживаемого нацистами. А Гитлера рассматривали как полезный противовес против СССР.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что сегодня многие консервативные республиканцы мягко относятся к Путину, которого они считают лидером глобального антилиберального крестового похода. Возможно стоит напомнить Кевину МакКарти, что республиканцы были политически уничтожены своим протестом против вступления во Вторую мировую войну и смогли возродиться, лишь избрав интернационалиста Двайта Эйзенхауэра в 1952 году» , – объясняет Каган.

Фридман отмечает, что среди «левых» тоже много голосов, законно задавающих вопрос: действительно ли стоит рисковать началом Третьей мировой войны, чтобы выгнать Россию со всей территории на востоке Украины? Не причинили ли мы Путину достаточно большую боль, чтобы он не попытался в ближайшее время устроить что-то вроде Украины? Может пора заключить «грязное соглашение»? Американский журналист подозревает, что эти вопросы будут в эпицентре американских внешнеполитических дебатов в 2023 году. Он задал их Кагану.