Германия рассчитывает "быстро" отправить в Украину танки Leopard 2

Немецкое правительство ожидает, что поставка основных боевых танков Leopard 2 в Украину вместе с европейскими партнерами произойдет "быстро", сообщает Европейская правда.

Об этом пишет Spiegel.

"Немецкие обязательства остаются в силе" , - заявил в Берлине заместитель спикера правительства Вольфганг Бюхнер.

В то же время он не смог предоставить никакой информации о деталях и обязательствах других правительств. Германия пообещала поставить 14 танков со складов Бундесвера.

Вместе с другими партнерами для Украины будет сформировано два батальона с танками Leopard 2.

Как сообщалось, что 6 февраля стартует обучение украинских танковых экипажей за пределами Украины на немецких танках Leopard.