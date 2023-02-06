Зеленский предложил Раде кандидатуру Малюка на пост главы СБУ
В понедельник, 6 февраля, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении исполняющего обязанности Василия Малюка главой СБУ, сообщает Новое время.
Об этом говорится в проекте постановления.
В карточке законопроекта говорится, что этот документ уже направлен на рассмотрение в соответствующий комитет.
Малюк исполнял обязанности руководителя ведомства после увольнения Ивана Баканова.
18 июля президент назначил и.о. руководителя СБУ Василия Малюка и внес в парламент проект постановления об увольнении Баканова.