Данилов: Российская армия из-за санкций получает оружие низкого качества

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что российская армия из-за западных санкции начала получать оружие пониженного качества и точности, сообщает Новое время.

"Российская армия в результате западных санкций начала получать оружие пониженного качества и точности, пытаясь сохранить количественные показатели" , — написал он в Twitter.

Данилов добавил, что стратегия Украины — ставка на качество передовых технологий, а не массу мобилизованных.﻿

Ранее спикер военной разведки Украины Вадим Скибицкий сообщал, что в России продолжают производить ракеты, но попытки проводить импортозамещение и упрощать производство приводят к тому, что это уже «совсем не то» оружие.

Скибицкий отмечал, что упрощение производств касается прежде всего высокоточного вооружения, и в результате «оно уже перестает быть высокоточным».