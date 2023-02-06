Гайдай: Оккупанты готовят три наступательные операции в Луганской области

Оккупанты готовят наступление на трех направлениях в Луганской области — в районе Белогоровки, Кременной и Сватово, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

"На сегодняшний день количество атак увеличилось. Это не полномасштабное наступление, а подготовка к нему" , — сказал он.

Гайдай добавил, что оккупанты прощупывают слабые места и стянули к линии фронта «немало техники» и десятки тысяч военных.

"Я думаю, что в Луганской области будет три наступательные операции. Это примерно Белогоровка, Кременная и Сватова" , — отметил он.

Ранее Гайдай говорил, что новое наступление оккупационных войск РФ в области можно ожидать в любой день после 15 февраля.

В украинской разведке сообщали, что войска РФ могут пойти в новое наступление в Донецкой, Луганской и Запорожской области.

По данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что новое наступление армии РФ в феврале-марте 2023 года, позволит оккупантам перехватить инициативу у ВСУ. При этом он настроен вести войну против Украины многие годы.