УГКЦ объявила о переходе на новоюлианский календарь: что изменится

С 1 сентября 2023 года Греко-Католическая церковь в Украине будет проводить богослужения по новоюлианскому календарю, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава Церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук) в прямом эфире "Живого телевидения" со ссылкой на сайт УГКЦ.

"Принимая во внимание многочисленные просьбы верующих и проведя предварительные консультации с духовенством и монашеством нашей церкви о назревшей потребности реформы Литургического календаря УГКЦ в Украине, а также учитывая пастырские рации: УГКЦ в Украине перейти с 1 сентября по новому стилю (начало Индикта Божьего на новый стиль для неподвижных праздников с сохранением действующей Пасхалии. Для тех приходов или единичных общин, которые чувствуют себя еще не готовыми к такому шагу (по отдельному благословению епархиального епископа), оставить возможность литургической жизни по юлианскому календарю на период до 2025 года Божьего" , — цитирует УГКЦ в 5-е постановление 93-й сессии Архиерейского Синода УГКЦ в Украине, которое состоялось 1-2 февраля 2023 года во Львове-Брюховичах.

Так, по "новому" новоюлианскому календарю ряд церковных праздников переносится со "старых" дат. Например, Рождество греко-католики будут праздновать 25 декабря, а не 7 января, Покрову – 1-го, а не 14 октября, а День Святого Николая – 6-го, а не 13 декабря.

Дата празднования Пасхи не изменится.