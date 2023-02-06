В ПЦУ также заявили о готовности перейти на "новый" календарь до 1 сентября

Архиерейский собор Православной церкви Украины (ПЦУ) рассмотрит вопрос о реформе церковного календаря в мае, сообщает Деловая столица.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил спикер Священного синода ПЦУ Евстратий (Заря).

Так, Евстратий отреагировал на решение перейти на "новый" календарь со стороны Украинской Греко-Католической церкви.

"Вопрос о всеобщей календарной реформе вынесен на рассмотрение Архиерейского Собора, который соберется в мае. До 1 сентября, когда начинается новый церковный год, время еще есть. По моему мнению, как одного из членов Архиерейского Собора, есть все аргументы и основания принять положительное решение, одновременно обеспечив возможность желающим общинам сохранить предыдущую календарную традицию" , — пишет спикер ПЦУ.

Напомним, о переходе УГКЦ на "новый" календарь объявил глава Церкви Блаженнейший Святослав.