Землетрясение в Турции: число погибших увеличилось до 1651 человек

Число погибших в результате землетрясения в Турции силой 7,7 балла увеличилось до 1651 человек. При этом 11 119 человек получили ранения, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает ВВС.

Министр национального образования Турции Махмут Озер объявил каникулы в школах по всей стране на неделю до 13 февраля.

В провинциях Кахраманмараше, Хатае, Адыямане и Малатье, пострадавших от землетрясения, обучение будет приостановлены на две недели.

В то же время в Сирии число погибших возросло до 968 человек.

Государственное информационное агентство Сирии SANA сообщило о 538 погибших в районах, контролируемых правительством, а группа "Белые каски", официально известная как Гражданская оборона Сирии, сообщила о 430 погибших в районах, контролируемых оппозицией.

После разрушительного землетрясения в Сирии - 2 403 раненых.

Напомним, сегодня утром Турцию, Сирию и Ливан потрясли мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома и другие здания. На местах разрушения возникли пожары.

После этого произошло еще одно землетрясение в центральной части страны.

Добавим, что землетрясения могли ощущать даже жители Крыма и юга Украины.