Землетрясение в Турции: Эрдоган объявил национальный семидневный траур

В Турции объявлен национальный семидневный траур в связи с сегодняшним землетрясением до 12 февраля, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Из-за землетрясений, произошедших в нашей стране 6 февраля 2023 года, объявлен национальный траур на семь дней. Наш флаг будет приспущен к закату в воскресенье, 12 февраля 2023 года, во всех наших представительствах в стране и за рубежом" , - написал Эрдоган.

Напомним, сегодня утром Турцию, Сирию и Ливан поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома и другие здания. На местах разрушения возникли пожары.

Число погибших в результате землетрясения в Турции силой 7,7 балла с увеличилось до 1651 человека. При этом 11 119 человек получили ранения.