Кулеба назвал приоритеты Украины на Мюнхенской конференции по безопасности
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что нынешняя Мюнхенская конференция по безопасности будет иметь важное значение, ведь там будут решаться вопросы безопасности Украины, Европы и мира в целом, сообщает Европейская правда.
Об этом он сказал в эфире общенационального марафона в понедельник, сообщает пресс-служба МИД.
"В этом году мы будем продвигать на Мюнхенской конференции по безопасности приоритетные для Украины темы. Ключевая - это поставки дальнобойных ракет и открытие поставок боевых самолетов, поскольку именно самолеты являются последним типом оружия, который нужно разблокировать, все остальные позиции мы за прошлый год открыли командными усилиями. Будем также говорить о членстве Украины в НАТО и вообще о будущем России", - заявил министр.
Глава украинской дипломатии напомнил, что год назад именно на Мюнхенской конференции Владимир Зеленский выступил с программной речью, в которой в частности призвал предоставить Украине оружие.
Мюнхенская конференция по вопросам безопасности пройдет с 17 по 19 февраля, накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.
В этом году на мероприятие не был приглашен ни один представитель российского правительства. Впрочем, вместо членов правительства из России были приглашены представители гражданского общества и оппозиции РФ. Среди них - бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров и критик Кремля Михаил Ходорковский.