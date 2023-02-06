Зеленский: Оккупанты пытаются окружить Бахмут и сломать нашу оборону

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты пытаются окружить Бахмут в Донецкой области. Он отметил, что ВСУ противодействуют российским атакам, сообщает Новое время.

Во время вечернего видеообращения Зеленский сообщил, что провел заседание Ставки главнокомандующего в понедельник, 6 февраля. На заседании обсуждалась ситуация на передовой.

"Ключевое — наши действия на передовой. В Донецкой области и других направлениях. Особое внимание — Бахмуту. Нашей защите, попыткам оккупанта окружить город и сломать там нашу оборону. Противодействуем" , — сказал президент.

Он поблагодарил украинских воинов, которые обороняют город. Также Зеленский отметил, что на Ставке обсуждались вопросы обеспечения ВСУ боеприпасами.

Бахмут остается одной из самых горячих точек, где продолжаются самые агрессивные бои. По данным Минобороны, на прошлой неделе войска РФ бросили все свои силы на прорыв и окружение Бахмута.

3 февраля Зеленский заявил, что украинские защитники не намерены сдавать город.