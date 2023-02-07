Швейцария близка к снятию запрета на поставки вооружений Украине - СМИ

Швейцария близка к решению об отмене запрета на передачу Украине вооружений швейцарского производства. Об этом, со ссылкой на Reuters, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

В последнее время правительство Швейцарии все чаще призывают отказаться от запрета на поставку оружия Киеву, хотя в парламенте пока нет консенсуса на этот счет. Недавно в парламент был представлен законопроект, который позволит правительству разрешить реэкспорт швейцарского оружия в страны с такими же демократическими ценностями, как у Швейцарии.

"Мы хотим быть нейтральными, но мы — часть западного мира" , - сказал Тьерри Буркарт, лидер правоцентристской партии FDP, который является автором закона о снятии запрета на реэкспорт оружия в Украину.

По его словам, у властей Швейцарии не должно быть права вето, чтобы мешать другим помогать Украине. В противном случае, продление такого запрета будет указывать на поддержку России.

По данным недавнего социологического исследования, 55% швейцарцев выступают за снятие запрета на реэкспорт оружия и его снабжение Украине.

"Если бы мы задали этот вопрос до войны, уровень поддержки, вероятно, был бы меньше 25%. В прошлом отказ от нейтральности был запретной темой" , - отметил руководитель социологической компании GFS-Bern Лукас Голдер.

Ранее сообщалось, что швейцарская партия FDP предложила правительству помочь Украине с танками Leopard 2.

Также напомним, что недавно Швейцария дала разрешение на отправку в Украину оружия и оборудования для разминирования.