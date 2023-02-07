В штате Нью-Йорк произошло самое сильное землетрясение

Недалеко от Буффало, штат Нью-Йорк, 6 февраля было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,8. Это самое сильное землетрясение, зарегистрированное в этом регионе за последние 40 лет, сообщает Новое время.

Очаг залегал на глубине трех километров. Это самое сильное землетрясение, зарегистрированное в этом регионе за последние 40 лет.

Исполнительный директор округа Эри Марк Полонкарц сообщил, что никаких сообщений о жертвах и разрушениях получено не было.

Сейсмолог Национального информационного центра по землетрясениям Яареб Альтавиль, сказал, что северо-восточные землетрясения «происходит постоянно» и могут произойти в любом месте в любое время.

Телеканал отметил, что в регионе Западная Сенека с 1983 года произошло 24 землетрясения магнитудой более 2,5, но в понедельник произошло самое сильное из них.