Ситуация на фронте к утру 7 февраля: информация Генштаба

За сутки 7 февраля Силы обороны Украины отразили атаки российской армии в районах 10 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей. Оккупанты нанесли 6 ракетных и 24 авиационных удара, совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня﻿. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, сообщает Деловая столица.

В ведомстве отметили, что российская армия продолжает проводить перегруппировку по отдельным направлениям. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. В то же время обстрелам подверглись районы населенных пунктов Поповка и Александровка Сумской области и Стрелка, Глубокое, Красное, Гатище, Волчанск и Двуречная — Харьковской.

На Купянском направлении враг обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы населенных пунктов Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка на Харьковщине, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении огневого воздействия потерпели Терны Донецкой области и Площадка, Краснопоповка, Кременная и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении под вражеский огонь попали Спорное, Берестово, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка и Озаряновка.

На Авдеевском направлении огневого поражения потерпели Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении вражеские обстрелы зафиксированы по Угледару, Пречистовке, Золотой Ниве и Нескучному Донецкой области.

На Запорожском направлении обстреляны районы 23 населенных пунктов, в частности Новополь, Ольговское, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Степное в Запорожье и Великомихайловка Днепропетровской области.

На Херсонском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы 19 населенных пунктов. Среди них — Голая Пристань, Золотая Балка, Качкаровка, Милово, Антоновка и Херсон.

"Оккупанты продолжают нести потери. Для реабилитации раненых и прикрываясь гражданскими, противник обустроил очередной военный госпиталь в Херсонской области.

На первом этаже Каирского психоневрологического дома-интерната разместили военнослужащих вооруженных сил российской федерации, а гражданских пациентов перевели на другие этажи. Медицинское оборудование оккупанты изъяли и перевезли из районной больницы населенного пункта Большая Лепетиха", — отметили в Генштабе.

Кроме этого, авиация Сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 районов сосредоточения живой силы противника.