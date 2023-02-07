Революция в интернет-поиске. На что способен ChatGPT и что будет с Google

Чат-бот, который "на человеческом языке" отвечает на вопросы, интегрируют в поисковик Bing. Как изменится интернет-поиск и что вообще дает пользователям новая технология, пишет Алексей Шевнин, Деловая столица.

Чуть более двух месяцев назад лаборатория исследований искусственного интеллекта Open AI открыла публичный доступ к ChatGPT — чат-боту, способному поддерживать диалог с пользователем, последовательно отвечая "человеческим языком" даже на сложные вопросы. По сути это большая языковая модель (large language model, LLM; текущая версия: GPT-3.5), которая работает на основе глубинного обучения на большом корпусе текстов (преимущественно на английском и до 2021 г. включительно) и учитывает обратную связь от человека, чтобы давать более релевантные и "естественные" ответы.

Интересно, что через несколько дней после публичного запуска база пользователей ChatGPT выросла до миллиона, а к концу января превысила 100 млн. К сожалению, доступ к чат-боту из Украины закрыт (хотя, конечно, есть обходные пути подключиться) — в Open AI объясняют ограничение невозможностью блокировать ОРДЛО и аннексированный Крым (которые вместе с Россией подпадают под санкции) отдельно от остальных клиентов с украинской территории. Однако в Минцифре уже ищут решение. Вероятно, украинцы скоро без проблем смогут вести "человеческие диалоги" с искусственным интеллектом уровня ChatGPT. И да, это не обязательно будет ChatGPT…

В компании Alphabet (Google) осознают появление мощного конкурента. Однако вызов — это не только ChatGPT, но и сама новая технология, подрывающая традиционную модель монетизации поисковой системы: если браузер сразу будет отвечать на запросы, то пользователям не будет смысла переходить по рекламным ссылкам (а около 80% доходов Alphabet приходится на цифровую рекламу). В арсенале компании есть свои, может быть, не менее хорошие продукты на базе искусственного интеллекта, такие как большая языковая модель LaMDA. Впрочем, до сих пор LaMDA предназначалась для внутреннего использования, и еще в декабре в Google заявляли, что не будут спешить кардинально менять поисковую систему. Риски связаны не только с моделью монетизации. Чат-бот, обучающийся на текстах из интернета, может легко вводить в заблуждение и таким образом разрушить доверие пользователей. В конце концов Alphabet есть что терять: сейчас глобальная доля Google среди поисковых систем достигает 92%.

Однако стремительное развитие событий, в частности планы Microsoft, инвестора Open AI, интегрировать свой браузер Bing с ChatGPT, заставило лидера рынка решительнее включиться в борьбу. Напомним, что Microsoft еще в 2019 г. вложила в стартап Open AI (основан Илоном Маском и Сэмом Альтманом в 2015 г.) миллиард долларов, а в январе заявила о кратном увеличении чека. По данным профильных СМИ, Microsoft предоставит Open AI мощности своей облачной платформы Azure и в ближайшее время использует возможности ChatGPT в уже существующих продуктах: не только Bing, но и, возможно, штатных приложениях Windows, таких как "Почта", "Календарь", "Часы"

Но на что способна новая технология, и, что не менее важно, каковы ее ограничения? Рассмотрим на примере ChatGPT.

Принимая, что с искусственным интеллектом можно говорить обо всем на свете — мы не должны забывать, что это диалог, а значит, качество общения зависит от обоих собеседников. На простые запросы "кто есть кто", "что есть что", "как сделать…" или даже "придумай мне…" бот выдаст ответ, но, вероятно, где-то ошибется, что-то дофантазирует и главное — использует уже известные смыслы из глубин (или с поверхности) интернета. Сейчас база ChatGPT заканчивается в 2021 г., но нет сомнений, что в ближайшее время, в частности в обновленном Bing, боту станут доступны данные из Сети в реальном времени.

Возможности ChatGPT выходят за рамки простого поиска информации. Можно попросить искусственный интеллект написать ваше резюме, бизнес-план, программу по борьбе с коррупцией в Украине или статью в стиле New York Times. Это очень упростит работу, если вы действительно хотите создать резюме (и представляете, каким оно должно быть), разработать бизнес-план (и при этом имеете идею и понимание ресурсов), предложить антикоррупционную программу (и знаете, куда бить и как оценить результат) или уже собрали материал для статьи. Только приписывать себе сгенерированные тексты недопустимо: редакция и читатели всегда должны знать, какую работу сделал автор, а какую — искусственный интеллект. Если чат-бот ошибается в ответах либо вас не устраивает его текст по содержанию или стилю — можно делать уточнения, давать больше информации, раскрывать свои пожелания, каждый раз углубляя диалог. Словом, разговор все равно ведет человек, он же берет на себя творческую часть: дает идеи, исправляет недостатки, дописывает и переписывает текст в соответствии с собственными представлениями, как должно быть. В конце концов, именно пользователь принимает на себя ответственность за весь контент, созданный на пару с ботом.

ChatGPT также можно использовать в качестве вездесущего помощника. К примеру, президент KSE, экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов недавно приучил искусственный интеллект ежедневно делать персональный обзор десятков статей об Украине в мировых СМИ. Для этого потребовались минимальные знания языка программирования Python и один вечер. Ну и, конечно, умение формулировать задачу.

"Моя идея была придумать какой-то код, извлекающий текст статей, и затем автоматически просить ChatGPT сделать по одному предложению для каждой статьи в стиле, который мне нужен" , — написал Милованов.

Как видим, и в этом примере творческую часть (идею) привнес в диалог человек, а искусственный интеллект все реализовал. Вывод: серьезная работа с большими языковыми моделями придает интерактивности и, соответственно, требует от пользователя больше творческих усилий, чем традиционный интернет-поиск.

Все это позволяет с уверенностью предположить, что технология поиска информации и генерации текстов в режиме диалога с большими языковыми моделями станет частью нашей жизни. Но убьет ли она традиционный веб-поиск и сможет ли вообще заменить человека в сферах, связанных с созданием текстов? Вероятно, не убьет и не заменит. Точнее, рутинную работу на поиск и оформление информации, на реферирование известных смыслов (даже представленных в виде идей) искусственный интеллект выполнит эффективно. Но направлять мысль, корректировать содержание и принимать текст все равно будет человек. Чем больше та или иная активность потребует новых идей или ответственных решений, те м больше будет роль человека в паре "пользователь — чат-бот".

Ответы бота, насколько бы лучше они не стали со временем (модели будут учиться), вряд ли смогут полностью заменить традиционный веб-поиск именно в силу особенностей технологии. Сейчас пользователь сам выбирает источники из "каталога", открывает их и, как правило, видит контент определенного авторства. В случае с чат-ботом он получит текст от виртуального посредника, пусть даже со ссылками на источники в интернете. К тому же есть риск, что ответы искусственного интеллекта будут обманчиво звучать как истина, хотя на самом деле будут предвзятыми, потому что они всегда зависят от того, как задал вопрос сам пользователь…

Собственно, ни Alphabet в Google, ни Microsoft в Bing, похоже, не собираются оставлять пользователя один на один с большой языковой моделью. Формат диалога будет работать параллельно с традиционным поиском. В отношении Google мы это знаем из приведенного выше заявления Пичаи, а в отношении Bing — из скриншотов некоторых пользователей, случайно и ненадолго получивших доступ к новым функциям поисковика Microsoft.

You still get your traditional search results but there's a new tab to start a chat pic.twitter.com/ugeYMCNG1c — Owen Yin (@Owen_Yin) February 3, 2023

В заключение вернемся к модели монетизации поисковиков. В иностранных СМИ распространяется сравнение, что поисковые системы с чат-ботами будут функционировать как консьержи. А теперь представим консьержа отеля, получающего откаты за то, что направляет туристов в дорогой ресторан за углом. Теоретически искусственный интеллект тоже мог бы рассказывать об определенном поставщике на вопрос типа