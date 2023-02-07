В Одессе обновили графики отключения света
В Одессе обновили графики отключения света и сократили время, когда нет электроэнергии. Однако ситуация остается сложной, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
В Одессе и Одесском районе по состоянию на утро 7 февраля продолжаются экстренные отключения. Отмечается, что одесситы гарантировано два часа будут со светом, следующие восемь - без света.
"В настоящее время это тот максимум, которым может обеспечить все имеющееся и исправное энергетическое оборудование региона", - говорится в сообщении.
Энергетикам удалось сократить периоды отключений благодаря генераторам. Их подключили к критической инфраструктуре, чем разгрузили электрическую сеть.