Renault Nissan и Mitsubishi объявили о новых условиях сотрудничества

Renault-Nissan-Mitsubishi объявили о «перезапуске» альянса. В новой стратегии Renault-Nissan-Mitsubishi нашлось место пикапам и электрокарам, сообщает 24 Канал.

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi представил новую стратегию сотрудничества. Этого плана партнеры намерены придерживаться не менее 15 лет. Он включает в себя ребаланс перекрестного владения акциями, запуск новых проектов в Индии, Латинской Америке и Европе, а также сотрудничество в области запчастей, послепродажного обслуживания и зарядной инфраструктуры для электромобилей.

Отношения между Renault и Nissan долгое время оставались напряженными. Но сейчас компании, похоже, пришли к согласию и выработали новую стратегию, которой будут придерживаться как минимум 15 лет. Первое и самое главное – партнеры провели ребалансировку перекрестного владения частицами. Французы передадут трастовому фонду 28,4% из принадлежащих им 43,4% акций Nissan. Как следствие, обе компании смогут голосовать только 15 процентами имеющихся у них акций.

Renault продолжит получать по переведенным в траст бумагам дивиденды, а также оставит за собой право продавать их в случае необходимости. Причем Nissan будет иметь приоритетное право на покупку. Голоса по этим акциям получат статус нейтральных, кроме особых случаев: когда выбирают или увольняют директора Nissan, назначенного Renault или Комитетом по назначению Nissan, или при рассмотрении предложений акционеров, не поддержанных советом директоров Nissan.

Второе – Nissan выкупит 15-процентную долю Ampere, электромобильного и софтверного подразделения Renault, а также вместе с Mitsubishi станет клиентом Horse. Под этим именем скрывается совместный проект Renault и Geely, предусматривающий открытие глобальных центров разработки новых силовых установок. Разумеется, все вышеперечисленное не отменяет кооперации в области твердотельных батарей, ассистирующих программных платформ и систем.