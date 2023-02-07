Ситуация в регионах: На Донбассе бои, прифронтовые области под обстрелом

По данным глав ОВА, в течение суток наблюдались мощные обстрелы Марьинки на Донетчине, ведутся боевые действия вблизи Бахмута, Соледара, Угледара, за сутки в городе было разрушено не менее 6 домов, также под обстрелами находится Авдеевка, сообщает Украинская правда.

Донетчина: в течение суток - 4 обстрела Курахово, Кураховки и Успеновки Кураховской громады. Повреждены частные дома.

В течение суток также - мощные обстрелы Марьинки.

Вечером - минометный обстрел поселка Николаевка Константиновской громады. Разрушены частные дома.

Постоянные активные боевые действия вблизи Бахмута, Соледара, Угледара. За сутки в Угледаре разрушено не менее 6 домов.

Авдеевская ВА: вчера вечером состоялся артобстрел города. Ночью - одиночные обстрелы старой части города.

Утром произошел обстрел из РСЗО "Град" - обстреляна старая часть города, промышленная зона, окраины города, центр.

Последствия обстрелов выясняются, информация о пострадавших гражданских уточняется.

В Донецкой области: 1 погибший, 5 раненых за сутки.

Луганщина: за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах Новоселовского, Кременной и Дибровы.

На Купянском направлении враг обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы Новоселовского и Стельмаховки.

На Лиманском направлении огневому воздействию подверглись Площанка, Червонопоповка, Кременная и Диброва.

Ситуация в области остается сложной.

Черниговщина: за прошлые сутки - 4 обстрела из минометов по Новгород-Северскому району, все - ночью. Без потерь и разрушений.

Сумщина: вчера в течение дня враг совершил обстрелы трех территориальных общин области: Краснопольской, Середино-Будской, Глуховской. Было 55 прилетов. Без жертв и разрушений.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Малая Токмачка, Малиновка, Новониколаевка, Преображенка, Железнодорожное, Гуляйполе, Каменское, Новоданиловка, Ольговское, Малые Щербаки, Чаривне, Полтавка, Зеленый Гай, Новоандреевка, Затишье, Щербаки, Орехов, Степное, Павловка.

Поступило 22 сообщения о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов. Детали уточняются.

Днепропетровщина: ночью оккупанты били по Марганцу, повредили линию электропередач и обесточили насосную станцию, в результате чего без воды сейчас остается 60 тысяч семей из 9-ти населенных пунктов.

После полуночи из ствольной артиллерии, а затем еще и "Градами" враг ударил по одному из сел Марганецкой общины. Повреждены два частных дома, хозяйственная постройка и линия электропередач. Без жертв.

Прошедшие сутки выдались неспокойными для Никопольского и Синельниковского районов области. Так, вчера днем после обстрела из тяжелой артиллерии в Мировской громаде, что на Никопольщине, российские снаряды побили 3 частных дома и хозяйственные постройки, оборвали несколько линий электропередач и повредили газопровод.

В Синельниковском районе агрессор попал по Великомихайловской общине. Там еще работают спасатели и выясняют последствия атаки.

Харьковщина: на Слобожанском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Глубокое, Красное, Гатище, Волчанск и Двуречная.

На Купянском направлении враг обстрелял из танков, минометов и артиллерии Купянск, Ивановку, Кучеровку, Кисловку и Котляровку.

В Волчанске Чугуевского района вражеский снаряд попал в городскую больницу, горела крыша. Без пострадавших. Также в результате обстрела повреждены близлежащие дома.

В Купянском районе из-за обстрелов повреждены три частных дома, хозяйственные постройки и авто.

Вчера днем возле с. Вербовка Изюмского района подорвались гражданские, ехавшие на мотоцикле. По информации Областного центра экстренной медицинской помощи, 44-летний мужчина погиб. Его 31-летний товарищ получил ранения и был госпитализирован в среднем состоянии.

Николаевщина: ночью враг наносил удары из РСЗО по населенному пункту Очаковской громады, в результате чего в части пункта отсутствует электроэнергия. Информация о повреждениях уточняется. Без жертв.

Также ночью в результате вражеских обстрелов Черноморской громады поврежден объект инфраструктуры. Пострадавших нет. Детали уточняются.

Херсонщина: по информации ГШ ВСУ, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы 19 населенных пунктов. В частности, Голая Пристань, Золотая Балка, Качкаровка, Меловое, Антоновка и город Херсон. Подробная информация о последствиях уточняется.

Ситуация в области остается напряженной.

Всего за сутки из-за российской агрессии на Херсонщине ранены 2 человека.

С деоккупированных территорий Херсонщины эвакуировали 59 человек, из них 6 - дети.