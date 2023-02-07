Финансирование силовиков РФ: СБУ сообщило о подозрении жене Медведчука

Служба безопасности ликвидировала схему подпольного финансирования российский силовых структур через компании, принадлежащие Оксане Марченко, жене подозреваемого в госизмене экс-нардепа Виктора Медведчука. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности.

Отмечается, что Марченко является конечным бенефициаром сети киевских компаний и предприятия в Ялте, которые переводили миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД РФ в оккупированном Крыму. Эти компании, установило следствие, платили оккупантам якобы за "охрану недвижимости Медведчука" на территории полуострова.

Для реализации схемы, добавляет СБУ, Марченко зарегистрировала в Ялте общество с уставным капиталом в более чем 1 млрд российских рублей. Для его создания задействовала активы трех подконтрольных инвестиционных компаний, которые расположены в Киеве. Впоследствии компания в Крыму подписала соответствующие "охранные" соглашения со структурами Росгвардии и МВД РФ.

Кроме этого, бизнес-структура Марченко пополняла российский бюджет в виде уплаты "налогов и сборов". Общая сумма осуществленных платежей в пользу страны-агрессора составляет более 50 миллионов в гривневом эквиваленте.

После начала полномасштабного вторжения РФ компания Марченко продолжила финансировать бюджет оккупантов.

Во время 11 обысков на объектах недвижимости подозреваемой, офисах ее киевских компаний и по адресам проживания их топ-менеджеров сотрудники СБУ обнаружили документы, компьютеры, флешки и мобильные телефоны с доказательствами сделок, а также печати и банковские карты, которые использовали в незаконной деятельности.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Оксане Марченко и руководительнице аффилированной фирмы в Крыму о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Им грозит наказание до 8 лет заключения с конфискацией имущества.