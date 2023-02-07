Рада назначила Малюка главой СБУ

Верховная Рада назначила на должность председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка, который до этого временно исполнял обязанности руководителя спецслужбы. Об этом сообщает﻿ народный депутат Ярослав Железняк.

Железняк отмечает, что за соответствующее постановление проголосовали 324 депутата.

Пофракционно:

"Слуга народа" - 226

ЕС - 0

Батькивщина - 18

Платформа за жизнь и мир - 19

"За майбутнє" - 12

Голос - 0

"Довіра" - 15

"Відновлення України" - 17

Внефракционные - 17

На голосовании присутствовал президент Украины.

По словам Железняка, в своем выступлении Зеленский отметил роль Малюка в противодействии агрессии, возвращении и освобождении украинских героев.