Рада назначила Малюка главой СБУ
Верховная Рада назначила на должность председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка, который до этого временно исполнял обязанности руководителя спецслужбы. Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.
Железняк отмечает, что за соответствующее постановление проголосовали 324 депутата.
Пофракционно:
"Слуга народа" - 226
ЕС - 0
Батькивщина - 18
Платформа за жизнь и мир - 19
"За майбутнє" - 12
Голос - 0
"Довіра" - 15
"Відновлення України" - 17
Внефракционные - 17
На голосовании присутствовал президент Украины.
По словам Железняка, в своем выступлении Зеленский отметил роль Малюка в противодействии агрессии, возвращении и освобождении украинских героев.