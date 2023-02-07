Рада продлила военное положение и мобилизацию
Верховная Рада одобрила законопроекты президента об утверждении указов о продлении срока действия военного положения и срока проведения всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.
"Парламент принял законы №8419 об указах президента о продлении срока действия военного положения", - написал нардеп.
За соответствующее решение проголосовали 348 народных избранников
Действие военного положения будет продлено с 19 февраля 2023 года и продлится снова 90 дней.