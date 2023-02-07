Все области получили лимиты, в Одессе аварийные отключения - Укрэнерго

Во вторник, 7 февраля, в энергосистеме сохраняется дефицит мощности и несколько выросло производство электроэнергии, Одесщина с аварийными отключениями света. Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"После аварийного ремонта включен в работу один блок на одной из тепловых электростанций. Также в Украину осуществляется импорт электроэнергии. Однако имеющийся объем производимой электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме" , - говорится в сообщении.

Выработанную электроэнергию делят на энергетическую и критическую инфраструктуру (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения.

Все облэнерго получили лимиты потребления в сутки, однако в Одессе и в прилегающих районах применяются аварийные отключения.

На ликвидации повреждений в регионе круглосуточно работают 7 бригад "Укрэнерго" и бригада "ДТЭК Одесские электросети".