В СНБО намекнули, что Украина уже может наносить удары по России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью CNN заявил, что со временем Украина получит самолеты-истребители F-16 американского производства, а уже сейчас у страны есть оружие, способное нанести удары по территории России, сообщает Украинская правда.

"Это только вопрос времени, когда мы получим F-16. Они обязательно придут. К сожалению, тем временем мы теряем наших людей, борясь за нашу независимость" , - заявил секретарь СНБО.

В интервью CNN Данилов также намекнул, что Украина способна нанести удар по России на ее собственной территории, за пределами оккупированной Украины.

"Что касается российской территории, то никто не запрещает нам уничтожать цели оружием, произведенным в Украине. Есть ли у нас такое оружие? Да есть" , - подчеркнул Данилов.

CNN напоминает, что западные страны запретили Украине наносить удары по территории России оружием, предоставленным Западом.

Во время войны на стратегических объектах в России постоянно происходят непонятные взрывы, но Украина никогда публично не признавала свою ответственность за эти удары.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в январе прогнозировал атаки "все глубже и глубже" в России, не признавая ответственности Украины. Тогда Буданов сказал ABC News, что он "очень рад видеть" атаки внутри России, но до конца войны не может ответить, играет ли Украина роль в таких ударах.