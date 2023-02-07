Эрдоган объявил чрезвычайное положение в десяти провинциях Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил чрезвычайное положение в десяти провинциях Турции, которые пережили серию разрушительных землетрясений, сообщает Новое время.
Об этом он сообщил в своем Telegram.
Чрезвычайное положение будет введено на три месяца.
"Мы объявляем десять провинций, где произошли землетрясения, зонами стихийного бедствия. Чтобы обеспечить быстрое проведение поисково-спасательных и последующих работ, мы приняли решение объявить чрезвычайное положение на три месяца в соответствии со статьей 119 Конституции", — пояснил Эрдоган.
6 февраля на границе Турции и Сирии, в провинции Газиантеп, произошла серия землетрясений. Они стали одними из самых мощных и разрушительных за последние 100 лет.
По состоянию на день 7 февраля погибли более 5000 человек, из них — около 3600 в Турции и около 1400 в Сирии. Пострадали более 20 тысяч жителей стран. Разрушены также тысячи зданий.
С некоторыми украинскими гражданами пропала связь.
Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщал, что посольство разыскало шестерых украинцев, не выходивших на связь после землетрясения в Турции.
По его словам, у части граждан разрушено жилье, они поселились у турецких родственников.