Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил чрезвычайное положение в десяти провинциях Турции, которые пережили серию разрушительных землетрясений, сообщает Новое время.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

Чрезвычайное положение будет введено на три месяца.

"Мы объявляем десять провинций, где произошли землетрясения, зонами стихийного бедствия. Чтобы обеспечить быстрое проведение поисково-спасательных и последующих работ, мы приняли решение объявить чрезвычайное положение на три месяца в соответствии со статьей 119 Конституции" , — пояснил Эрдоган.

6 февраля на границе Турции и Сирии, в провинции Газиантеп, произошла серия землетрясений. Они стали одними из самых мощных и разрушительных за последние 100 лет.

По состоянию на день 7 февраля погибли более 5000 человек, из них — около 3600 в Турции и около 1400 в Сирии. Пострадали более 20 тысяч жителей стран. Разрушены также тысячи зданий.

Инфографика: NV

С некоторыми украинскими гражданами пропала связь.

Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщал, что посольство разыскало шестерых украинцев, не выходивших на связь после землетрясения в Турции.

По его словам, у части граждан разрушено жилье, они поселились у турецких родственников.