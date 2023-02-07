Зеленский прокомментировал кадровые решения в сфере обороны

Украина проводит кадровые перестановки в сфере обороны, чтобы усилить свою позицию. По каждому такому шагу происходит правильное информирование, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление президента Украины Владимира Зеленского во время выступления в Верховной Раде.

"Мы предпринимаем кадровые и институциональные шаги на разных уровнях в сфере обороны и безопасности, которые способны усилить позицию Украины. Относительно каждого такого шага, кадрового или институционального, происходит необходимое информирование на том уровне, на котором принимаются решения" , - сказал Зеленский.

Президент попросил воздерживаться от распространения слухов и ложной информации, которая может ослабить Украину.

Напомним, сегодня Верховная Рада назначила Игоря Клименко министром внутренних дел, а Василия Малюка главой Службы безопасности Украины.

Также отметим, что руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на этой неделе Алексея Резникова не отправят в отставку с должности министра обороны.