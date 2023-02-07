Разведка: Газпром создает собственную частную военную компанию

По данным украинской разведки, российский энергетический монополист Газпром нефть создает собственную частную военную компанию для «безпасности объектов топливно-энергетического комплекса» страны, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Как сообщается, соответствующее распоряжение было подписано главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

По данным обнародованного разведкой документа, учредителями организации станет Газпром с размером уставного капитала 70% и частная охранная организация Стаф-центр с долей 30%.

Распоряжение правительства РФ / Фото: ГУР/Telegram

В разведке отметили, что при создании соответствующей организации правительство РФ ссылается на закон, где указано, что предприятиям отрасли "может быть предоставлено право на учреждение частной охранной организации" с размером доли в уставном капитале не менее 50%.

В ГУР добавили, что в России продолжается гонка вооружений среди основных политических игроков, активно создающих частные армии по примеру Евгения Пригожина и его ЧВК Вагнер.