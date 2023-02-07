Кабмин назначил глав для трех областных военных администраций

Кабинет министров Украины 7 февраля назначил новых глав Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областных военных администраций, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Правительство поддержало проекты указов президента Украины о назначении новых руководителей областных государственных администраций:

Днепропетровской области – Сергея Лисака

Запорожской области – Юрия Малашко

Херсонской области – Александра Прокудина.

Напомним, 24 января с должностей уволили пять глав областных военных администраций:

Валентина Резниченко – Днепропетровская ОВА;

– Днепропетровская ОВА; Александра Старуха – Запорожская ОВА;

– Запорожская ОВА; Алексея Кулебу – Киевская ОВА;

– Киевская ОВА; Дмитрия Живицкого – Сумская ОВА;

– Сумская ОВА; Ярослава Янушевича – Херсонская ОВА.

Как сообщалось, Алексей Кулеба был назначен заместителем главы Офиса президента.