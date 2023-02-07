Кабмин назначил глав для трех областных военных администраций

Кабмин назначил глав для трех областных военных администраций
Фото: Facebook

Кабинет министров Украины 7 февраля назначил новых глав Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областных военных администраций, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Правительство поддержало проекты указов президента Украины о назначении новых руководителей областных государственных администраций:

  • Днепропетровской области – Сергея Лисака
  • Запорожской области – Юрия Малашко
  • Херсонской области – Александра Прокудина.

Напомним, 24 января с должностей уволили пять глав областных военных администраций:

  • Валентина Резниченко – Днепропетровская ОВА;
  • Александра Старуха – Запорожская ОВА;
  • Алексея Кулебу – Киевская ОВА;
  • Дмитрия Живицкого – Сумская ОВА;
  • Ярослава Янушевича – Херсонская ОВА.

Как сообщалось, Алексей Кулеба был назначен заместителем главы Офиса президента.

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