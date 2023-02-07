Кабмин назначил глав для трех областных военных администраций
Кабинет министров Украины 7 февраля назначил новых глав Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областных военных администраций, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Правительство поддержало проекты указов президента Украины о назначении новых руководителей областных государственных администраций:
- Днепропетровской области – Сергея Лисака
- Запорожской области – Юрия Малашко
- Херсонской области – Александра Прокудина.
Напомним, 24 января с должностей уволили пять глав областных военных администраций:
- Валентина Резниченко – Днепропетровская ОВА;
- Александра Старуха – Запорожская ОВА;
- Алексея Кулебу – Киевская ОВА;
- Дмитрия Живицкого – Сумская ОВА;
- Ярослава Янушевича – Херсонская ОВА.
Как сообщалось, Алексей Кулеба был назначен заместителем главы Офиса президента.