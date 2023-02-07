"Укрэнерго" замеряет лимиты: будут сутки без отключений

Компания "Укрэнерго" будет замерять лимиты потребления и в ближайшие две недели в каждом регионе будет день, когда электроэнергию отключать не будут, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

"По всей Украине, начиная с 8 февраля, будут изменены лимиты потребления. По каждой области в один день в течение двух недель не будет ограничений, а в другие дни возможны изменения в привычных графиках отключений. Это необходимо для того, чтобы были произведены измерения фактического потребления в каждой области" , — говорится в сообщении.

Отмечается, что в энергосистеме Украины существует дефицит мощности, вызванный российскими атаками, одновременно в областях, где не производятся замеры в конкретный день, лимиты потребления могут быть несколько снижены.

В "Укрэнерго" добавили, что благодаря измерениям можно будет увидеть поведение потребителей, которые имеют постоянный доступ к электроэнергии.

"Такое исследование, называемое режимным измерением, позволяет определить, сколько именно сейчас потребляет каждая область при нормальной работе энергосистемы. Такие измерения позволят учитывать при установлении лимитов релокацию предприятий, миграцию населения, фактические изменения в общем уровне и структуре потребления" , — пояснили в компании.

Полученные результаты позволят скорректировать объемы лимитов для каждой области и обеспечить более равномерное распределение имеющейся в системе мощности по регионам.

Ориентировочный график режимных измерений таков:

- 8 февраля: Запорожская, Донецкая, Николаевская области;

- 9 февраля: Харьковская, Херсонская, Хмельницкая области;

- 10 февраля: Волынская, Киевская область;

- 13 февраля: Винницкая, Кировоградская, Черниговская, Закарпатская области;

– 14 февраля: Полтавская, Черкасская, Ровенская, Луганская области;

- 15 февраля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Тернопольская области;

– 16 февраля: Днепропетровская область;

– 17 февраля: г. Киев, Черновицкая область;

- 20 февраля: Львовская, Одесская.

В "Укрэнерго" добавили, что в случае повторения Россией массированных атак на энергетическую инфраструктуру режимные измерения будут перенесены.