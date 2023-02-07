Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом: что обсуждали

На фоне землетрясения на границе Турции и Сирии, в результате которого погибли как минимум 5 тысяч человек, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента во вторник, 7 февраля.

Зеленский сообщил Эрдогану, что он принял решение о предоставлении гуманитарной помощи Турции.

Глава государства заявил, что на помощь народу Турции отправился отряд украинских спасателей и отправлена необходимая техника.

"Украинские специалисты имеют соответствующий опыт в преодолении последствий природных катастроф и прибудут в пострадавшие регионы в кратчайшие сроки. Они будут помогать всем спектрам работ по ликвидации последствий землетрясения" , — сказал Зеленский.

По состоянию на вторник, 7 февраля, число погибших в результате землетрясения на границе Турции и Сирии превысило 5 тысяч.

В понедельник, 6 февраля, на границе Турции и Сирии — в провинции Газиантеп — произошло землетрясение — одно из самых мощных за последние 100 лет.