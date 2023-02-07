Резников: Министр обороны Германии прибыл с визитом в Киев

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с визитом в Киев во вторник, 7 февраля, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Первый" Leopard 2 прибыл в Киев. Их будет больше. Спасибо моему коллеге Борису Писториусу и немецкому народу. Танковая коалиция идет к победе!" , - написал Резников.

Напомним, Германия приняла решение передать Украине танки Leopard 2, а также дала "зеленый свет" другим странам по поставкам современных машин украинским военным.

Кроме того, правительство Германии уже сегодня должно выдать разрешение оборонному концерну Rheinmetall и компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) на поставку Украине 187 танков Leopard 1.