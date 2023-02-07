Spigel: Германия отправит Украине 178 танков Leopard 1

Федеральное правительство Германии одобрило поставку Украине 178 танков Leopard 1, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в материале немецкого издания Spiegel

Первые танки должны быть доставлены в Украину уже летом этого года, однако большая их часть — не раньше следующего года. Согласно сообщению правительства, Германия планирует официально объявить о плане вечером вторника, 7 февраля.

Таким образом, Германия намерена поставить Украине гораздо больше танков Leopard 1, чем было известно ранее, ведь немецкие СМИ сообщали, что Украина может получить до 160 танков Leopard 1 с промышленных складов Германии.