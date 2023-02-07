В МИД рассказали о пострадавших украинцах в Турции в результате землетрясения
В Турции в результате землетрясения пострадали четверо украинцев. Также турецкая сторона сообщила о двух вероятно погибших гражданах Украины — украинское посольство эту информацию сейчас проверяет, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Министерства иностранных дел Олега Николенко.
Четверо пострадавших получили легкие телесные повреждения. Угроз жизни нет, госпитализация им тоже не нужна. Пострадавших снабдили временным жильем и продуктами питания.
Украинские дипломаты уже разыскали 38 граждан Украины. Также украинские представители взаимодействуют с турецкими спасательными службами для поиска остальных 19 украинцев, которые не выходят на связь.
А еще МИД Украины готовится отправить украинских консулов в город Газиантеп, расположенный неподалеку от эпицентра землетрясения. По словам Николенко, дипломаты посольства смогут прибыть в зону стихийного бедствия, когда разрешит ситуация на фоне объявленного режима чрезвычайного положения в Турции.
Украинские консулы будут координировать на месте помощь украинцам, доставят им теплые вещи и предметы первой необходимости, утверждает Николенко. На обратном пути посольство планирует вывезти своим транспортом украинцев, которые захотят переехать в другие регионы Турции.
Отметим, 7 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Турции. Посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал, что для его выполнения Государственная служба по чрезвычайным ситуациям отправит в Турцию до 100 спасателей.
Впоследствии стало известно, что в Турцию отправится поисково-спасательный отряд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, состоящий из 87 человек.
Для получения помощи следует обратиться на горячую линию посольства Украины в Турции: +90 539 550 98 98. Также действует горячая линия МИД Украины: +380 44 238 15 88.
Для связи с региональными отделениями турецкого Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) есть следующие контакты:
- AFAD MARAŞ: 0344 2214991;
- AFAD ADANA: 0322 2272854;
- AFAD HATAY: 0326 1120000;
- AFAD GAZİANTEP: 0342 4281118;
- AFAD DİYARBAKIR: 0412 3261158;
- AFAD ADIYAMAN: 0416 2161231;
- AFAD URFA: 0414 3137290.
Как сообщалось, в ночь на 6 января на юге Турции, в окрестностях города Газиантеп с населением более 1 млн человек, произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла.
Отметим, на юге Турции и севере Сирии продолжается спасательная операция после двух землетрясений.
Президент Владимир Зеленский 6 февраля заявлял, что Украина готова помочь Турции в связи с землетрясением.