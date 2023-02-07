Посол Украины показал, как украинские спасатели отправляются в Турцию

Украинская спасательная команда, которую отправляют в Турцию для помощи в преодолении последствий разрушительных землетрясений, уже в пути, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.

Василий Боднар отметил, что команда уже отправляется в путь, и опубликовал фото. По его словам, Украина также предоставит гуманитарную помощь.

Yaklaşık 90 kişiden oluşan arama kurtarma ekibimiz Türk halkının yaralarını sarmak için yola çıkıyor. Ayrıca insani yardımlar göndermeye de devam ediyoruz. pic.twitter.com/Vwz8iLCCTb — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) February 7, 2023

Напомним, 7 февраля Кабмин согласовал отправку в Турцию команды спасателей численностью 87 человек.

Как сообщалось, рано утром 6 февраля юго-восток Турции и северо-запад Сирии всколыхнули несколько мощных землетрясений, магнитуда основного составляла 7,7. В полдень толчки повторились, вызвав новые разрушения.

Количество погибших в обеих странах уже превысило 5 тысяч человек, среди погибших могут быть двое граждан Украины. Украинские консулы планируют приехать в город Газиантеп для помощи пострадавшим украинцам в регионе, как только позволит ситуация.

Страны ЕС направили на помощь Турции более тысячи спасателей.