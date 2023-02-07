Германия выдала разрешение на экспорт Украине танков Leopard 1A5

Правительство Германии выдало разрешение на экспорт боевых танков Leopard 1 A5 Украине, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Правительство поддерживает Украину в рамках европейского альянса и в тесной координации с международными партнерами, поставляя основные боевые танки Leopard 1 A5 для законной самообороны против агрессивной войны РФ, которая противоречит международному праву" , - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Министерство экономики и защиты климата (BMWK), как формально ответственный лицензирующий орган, выдало немецким оборонным компаниям лицензии на экспорт до 178 основных боевых танков Leopard 1 A5 для Украины.

Сколько основных боевых танков Leopard 1 A5 будет фактически поставлено в Украину, зависит от необходимых ремонтных работ.

"Финансирование и ремонт танков, а также обучение украинских вооруженных сил осуществляется в тесной координации с европейскими странами-партнерами Германии" , - говорится в сообщении.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина получит более 100 старых боевых танков Leopard 1A5 от группы нескольких европейских стран.

Кроме того, генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что концерн рассчитывает поставить 20-25 танков Leopard 1 в Украину в этом году.