ООН: Почти 40% населения Украины нуждаются в гуманитарной помощи
Координатор чрезвычайной помощи, заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что почти 13,3 млн человек вынуждены покинуть свои дома с начала полномасштабного российского вторжения, сообщает Новое время.
Об этом сообщает пресс-служба ООН.
"Трагедия продолжается, и конца ей не видно", — заявил Гриффитс, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Украине.
Он привел следующие цифры: более 7 тысяч мирных жителей Украины, по его словам, были убиты. Это данные, которые удалось подтвердить ООН, хотя реальные цифры могут быть намного выше.
Более 8 млн украинцев были вынуждены бежать в соседние страны, 5,3 млн человек перемещены внутри страны — многие из них живут в коллективных центрах. По данным ООН, это самое большое движение беженцев со времен Второй мировой войны.
"В помощи нуждаются в 17,6 млн человек — 40% населения Украины. Накануне ужасной годовщины полномасштабного вторжения нам придется еще многое сделать в плане гуманитарной помощи, и мы можем делать больше", — констатировал Гриффитс.
По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, вероятность эскалации войны России против Украины продолжает расти, в то время как шансы на мир между государствами уменьшаются.