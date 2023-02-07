Министр обороны Германии: первые Leopard 2 будут в Украине в конце марта

Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев во вторник назвал срок передачи Украине немецких боевых танков Leopard 2A6, сообщает Европейская правда.

Об этом написало в Twitter министерство обороны Германии.

"Следующие конкретные шаги для нашей поддержки Украины: министр обороны Писториус встретился сегодня в Украине, в частности с президентом Владимиром Зеленским и коллегой Алексеем Резниковым. Основные боевые танки Leopard 2A6 от Германии будут доступны в конце марта" , - говорится в сообщении.

Nächste konkrete Schritte für unsere ???????? Unterstützung: Verteidigungsminister Pistorius sprach heute in der #Ukraine u.a. mit Präsident @ZelenskyyUa und seinem Amtskollegen @oleksiireznikov. Ende März stehen die #Kampfpanzer #Leopard 2 A6 aus ???????? zur Verfügung. pic.twitter.com/mAbgiza4Sp — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) February 7, 2023

Напомним, 25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении украинским вооруженным силам основных боевых танков Leopard 2.

Кроме того, Федеральный совет безопасности Германии одобрил поставку Украине 178 танков Leopard 1 из промышленных запасов.

Министр обороны Украины Алексей Резников после встречи с немецким коллегой в Киеве сообщил, что Украина должна получить 80 Leopard 1 до конца года, а первые два десятка должны поступить "до лета".