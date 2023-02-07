Посол: Гибель двух украинцев в результате землетрясения в Турции не подтвердилась
В результате сильных землетрясений в Турции считались погибшими два гражданина Украины. Однако, к счастью, эта информация не подтвердилась, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит сообщение посла Украины в Турции Василия Боднаря в Facebook.
По его данным, двое украинцев, ранее считавшихся погибшими, вышли на связь. Однако в каком они состоянии и сильно пострадали в результате крушения - не известно.
"К счастью, по проверенной информации, два гражданина Украины, которые считались погибшими в турецком городе Хатай, были спасены из-под руин дома", - написал Бондарь.
Напомним, в понедельник, 6 февраля, Турцию поразили мощные землетрясения. Уже известно о более 3,7 тысячи погибших и 22 тысячах пострадавших.
Там из-за сильных землетрясений в Турции могли погибнуть два украинца, еще четверо наших граждан получили ранения.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в 10 провинциях чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.