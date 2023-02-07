Зеленский подписал указы о назначении глав трех областных военных администраций

Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении глав областных военных администраций в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях, сообщает Украинская правда.

Об этом говорят указы на сайте президента.

Новым главой Днепропетровской области стал Сергей Лысак.

Запорожскую ОВА возглавил Юрий Малашко, а Херсонскую - Александр Прокудин.

Справка: Сергей Лысак - сотрудник Службы безопасности Украины. С 2020 года возглавлял управление СБУ в Житомирской области. 19 июля 2022 года президент Владимир Зеленский назначил Лысака на должность начальника СБУ в Днепропетровской области.

Юрий Малашко - исполняющий обязанности Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.

Согласно данным из открытых источников, Александр Прокудин - уроженец Николаева. С 2000 года работал в органах внутренних дел. С 2019 года по февраль 2022 года был начальником ГУ Национальной полиции Херсонской области. На этой должности он несколько раз был отстранен. Прокудина связывали с предпринимателем, действующим мэром Херсона Игорем Колыхаевым.

Что предшествовало: 24 января президент Владимир Зеленский уволил руководителей Херсонской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской облгосадминистраций.

Глав Киевской и Днепропетровской ОГА все еще не назначили.