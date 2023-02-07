Министр обороны Германии заявил, что мир был бы лучше без Путина
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что считает, что мир был бы лучше без кремлевского диктатора Владимира Путина, сообщает Новое время.
Об этом сообщает Bild.
"Без колебаний и без компромиссов, мир без Путина был бы лучше", — заявил министр.
Он также отметил, что поддержка Украины должна продолжаться, не смотря на ядерный шантаж российского диктатора.
"Меня это не очень пугает. Одно – то, что происходит внутри, а другое – то, что происходит в пропаганде. В конце концов никто из нас не знает, что делает Путин, но это не должно мешать нам оказывать разумную поддержку совместно с нашими союзниками", — заявил Писториус.
Ранее глава Минобороны Алексей Резников анонсировал много положительных для Украины новостей после встречи с немецким коллегой Борисом Писториусом во вторник, 7 февраля.
7 февраля правительство Германии выдало немецким военным компаниям лицензию на поставку Украине 178 танков Leopard 1A5.
Писториус сообщал, что Украина получит более 100 танков Leopard 1A5 из нескольких стран Европы.