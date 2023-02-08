ISW: Россия не имеет боевой мощи для масштабного наступления

Военные аналитики из Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что российские войска готовят наступление в Украине, для которого им не хватает боевой мощи, сообщает Украинская правда.

Министр обороны России Сергей Шойгу провел пресс-конференцию о состоянии войны 7 февраля, вероятно, в попытке позиционировать Министерство обороны России как эффективный и вовлеченный руководящий аппарат, поскольку российские военные готовятся к новому крупному наступлению в Украине.

Шойгу заявил, что российские войска успешно развивают операции под Бахмутом и Угледаром, и утверждал, что российские войска недавно взяли под контроль Соледар, Клещеевку, Подгородное, Краснополовку, Благодатное и Николаевку в Бахмутском районе и Лобково в Запорожской области.

Аналитики предполагают, что, скорее всего, Шойгу провел эту пресс-конференцию для того, чтобы создать видимость формальности и легитимности для Министерства обороны России, которое продолжает реформировать российскую армию, готовиться к новому наступлению и создавать условия для длительной операции в Украине.

В ISW отмечают, что российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и, вероятно, без достаточной боевой мощи.

Эксперты отмечают, что российское националистическое информационное пространство продолжает выражать обеспокоенность относительно неспособности России провести быструю и многоплановую решающую наступательную операцию в определенные сроки.

В отчете института говорится и о том, что российская государственная энергетическая компания "Газпром", возможно, создает собственную частную службу безопасности, вероятно, с целью нормализации деятельности связанных с государством военизированных групп и подрыва частных военных компаний (ЧВК).

Кремль, возможно, рассматривает возможность выполнения некоторых требований, ранее озвученных финансистом группы "Вагнер" Евгением Пригожиным, чтобы наладить отношения с другими националистическими деятелями, выступающими за подобную политику.

В то же время Дума России продолжила формализацию института социальных выплат на оккупированных территориях Украины с целью дальнейшей консолидации административного контроля над оккупированными территориями.

Основные выводы ISW за 7 февраля: