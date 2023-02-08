Погода в Украине на 8 февраля: На юге пройдет снег

Сегодня, 8 февраля, в южных областях Украины ожидаются осадки в виде снега, местами гололедица. Температура в Киеве около 2-4° мороза﻿. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра, сообщает Деловая столица.

"Небольшая облачность. Без осадков, лишь ночью в Карпатском регионе и на юге страны небольшой, в Крыму умеренный снег" , — пишут синоптики.

На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14° мороза, днем 1-6° мороза, в Карпатах ночью 13-18°, днем 5-10° мороза, в южной части ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Киевской области без осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 9-14° мороза, днем 1-6° мороза; в Киеве ночью 10-12° мороза, днем 2-4° мороза.