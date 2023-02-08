Ситуация на фронте к утру 8 февраля: информация Генштаба

За сутки 7 февраля Силы обороны Украины отразили атаки российской армии в районах 22 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей. Оккупанты нанесли 8 ракетных и 21 авиационный удар, совершили 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня﻿. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, сообщает Деловая столица.

"За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Краснопоповка, Шипиловка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Федоровка, Орехово-Василовка, Дубово-Василевка, Спорное, Выимка, Бахмут Ивановское, Часов Яр, Каменка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Богоявленко Донецкой области" , — отметили в Генштабе.

Кроме того, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Заруцкое, Поповка и Садки Сумской области и Ветеринарное, Стрелеча, Красное, Глубокое, Липке, Старица, Мореховец, Зеленое, Нескучное, Гатище, Волчанск, Бударки, Ольховатка, Красное Первое, Новомлынск и Камень. Оккупанты задействовали БпЛА с боевой нагрузкой в районе Волфино Сумской области.

На Купянском и Лиманском направлениях под огневое влияние попали районы более 40 населённых пунктов. Среди них — Двуречная, Гряниковка, Кучеровка, Купянск, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестовое, Крахмальное, Вишневое, Червонопоповка и Кузьмино Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Площанка, Невка и Белогоровка в Луганской области. Враг нанес авиаудары в районах Котляровки, Крахмального и Белогоровки.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись, в частности, Спорное, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Железнянское, Парасковеевка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Николаевка, Предтечино, Клищиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Веселое Донецкой области. В целом — более 30 населенных пунктов.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали Авдеевка, Водяное, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области. Авиационные удары оккупантов фиксировались недалеко от Авдеевки, Невельского и Марьинки. В районе Водяного российские захватчики сбрасывали с БпЛА на позиции украинских войск аэрозольные слезоточивые гранаты нелетального действия К-51.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы более 30 населенных пунктов, в частности, Новополь, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки, Малые Щербаки и Степное Запорожской области. Враг нанес авиаудары вблизи Ольговского и Гуляйполя.

На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали 17 населенных пунктов. В частности, Михайловка, Гавриловка, Милово, Змиевка, Новоберислав, Казацкое, Львове, Тягинка, Ивановка, Никольское, Антоновка, Янтарное, Берегово, Громадное и Херсон.

"В населенном пункте Каиры Каховского района Херсонской области российские оккупационные войска принудительно отбирают у местного населения гражданские автомобили" , — добавили в Генштабе.

Также авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Украинские защитники уничтожили российский штурмовик СУ-25, вертолет Ми-24 и 2 вражеских БПЛА типа "Орлан".

Украинские артиллеристы и ракетчики поразили два пункта управления врага, семь районов сосредоточения живой силы и склад боеприпасов.