Во Франции сотни тысяч человек приняли участие в протестах

Во вторник сотни тысяч французов вышли на третий раунд протестов против запланированной пенсионной реформы, новые общенациональные забастовки нарушили работу общественного транспорта и школ, а также поставки электроэнергии, нефти и газа, сообщает Европейская правда.

Протесты произошли на следующий день после того, как французские законодатели начали обсуждение пенсионного законопроекта, предусматривающего повышение минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Этот законопроект является главным законодательным актом второго срока президента Эммануэля Макрона.

По данным Министерства внутренних дел Франции, в Париже, Ницце, Марселе, Тулузе, Нанте и других городах на марши вышли более 750 000 человек. Это меньше, чем во время последнего протеста 31 января. По данным организаторов, в акциях приняли почти 2 миллиона человек.

Почти 60 000 протестующих во французской столице прошли маршем от площади Оперы через весь город с плакатами "Сохрани свою пенсию" и "Облагайте налогами миллиардеров, а не бабушек".

Большая часть парижского марша прошла мирно, но были вспышки беспорядков; полиция сообщила, что задержала 17 человек за "бросание снарядов" и предполагаемый вандализм.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн во вторник защитила правительственный план, но предположила, что в нем есть место для корректировки.

"Я убеждена, что можно найти точки соприкосновения. Я убеждена, что мы можем улучшить этот текст вместе. Это будет через дебаты, противостояние идей и, конечно, уважение" , - сказала она, обратив внимание на граффити, которые появились на месте проведения заседаний Национальной ассамблеи, в том числе на дверях, обозначенных цифрой "60".

Если ничего не будет сделано, сказала Борн, налоги и социальные отчисления вырастут, а также увеличится безработица и снизится покупательная способность. От этого пострадают пенсионеры со скромными пенсиями и "все те, кто работал всю свою жизнь, и, конечно, не большие боссы", сказала она.