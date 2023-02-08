Защитники за сутки уничтожили более 900 оккупантов, самолет, вертолет и 8 танков

Силы обороны Украины ликвидировали 910 оккупантов, 15 боевых бронированных машин, 8 танков, самолет и вертолет только за минувшие сутки, сообщает Украинская правда.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.02.23 ориентировочно составили: