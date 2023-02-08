Байден: США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется

Президент США Джо Байден, выступая перед Конгрессом, отметил, что США продолжат поддерживать Украину. Он добавил, что вторжение Путина в Украину — это тест, во время которого Америке следовало бы ответить на важные для себя вопросы, сообщает Новое время.

Он напомнил, что год назад президент России Владимир Путин развязал жестокую войну против Украины.

Байден назвал ее «убийственным нападением, вызывающим в памяти образы смерти и разрушения, которым подверглась Европа во время Второй мировой войны».

Американский президент отметил, что вторжение Путина в Украину — это тест, во время которого Америке стоило ответить на важные для себя вопросы.

"Сохраним ли наши основные базовые принципы? Мы будем бороться с терроризмом? Мы защитим демократию? Это очень важно и для этого необходимо поддерживать мир, прекращая действия агрессора, который угрожает вашей безопасности. И через год мы знаем ответ: да, мы сделаем это. И мы это сделали" , — заявил Байден.

Он отметил, что США сделали «то, что умеют лучше всего» — объединили НАТО, возглавили глобальную коалицию помощи Украине и продолжают поддерживать наш народ.