В Китае отказались от телефонного разговора с США

Китай отклонил просьбу США о телефонном звонке после того, как те сбили их воздушный шар, летавший по территории Америки, пишет Антон Малиновский, РБК-Украина.

После сбития пули министр обороны США Ллойд Остин хотел позвонить своему китайскому коллеге Вэю Фэнхэ, чтобы "снизить напряженность" и попытаться "ответственно управлять отношениями Америки и Китая". Однако ему отказали в этом.