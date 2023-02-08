Зеленский сегодня посетит Великобританию
Президент Владимир Зеленский в среду 8 февраля посетит Великобританию. Об этом, со ссылкой на офис британского премьера сообщает Sky News, сообщает Европейская правда.
"Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибудет в Великобританию, чтобы встретиться с Риши Сунаком и украинскими военными", - говорится в сообщении.
"Визит президента Зеленского в Великобританию является свидетельством мужества, решимости и борьбы его страны, а также нерушимой дружбы между нашими двумя странами", - заявил премьер Риши Сунак, которого цитирует Evening Standard.
С начала российского вторжения Зеленский совершил только одну поездку за пределы Украины, когда поехал в Соединенные Штаты и остановился в Польше на обратном пути перед Рождеством.
Ожидается, что Зеленский также выступит перед британским парламентом.
После этого он в четверг должен прибыть в Брюссель для участия в саммите ЕС.